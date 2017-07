Les entrepreneurs malgaches veulent ramener les jeunes dans l'économie formelle

Le Groupement du patronat malgache, appuyé par le bureau de l'Organisation internationale du travail pour l'Océan Indien, cherche à inciter les jeunes à rentrer dans l'économie formelle en les aidant à créer leur propre entreprise. Aujourd'hui, 94% de la population active malgache opère dans le secteur informel. Une situation qui prive l’État de ressources budgétaires significatives. La stratégie des entrepreneurs : cibler les jeunes en priorité. Des jeunes qui ne manquent pas d'idées mais qui ont besoin de soutien.

Conseiller et former les futurs jeunes entrepreneurs mais aussi les accompagner à passer dans l'économie formelle. C'est le rôle que veut jouer le Groupement du patronat malgache en prenant sous son aile 37 petites entreprises.

« Il y a pas mal de jeunes qui ont du travail, des projets, mais qui restent dans l’informel, explique Jean-Michel Ramaroson, le vice-président de l'organisation patronale. Parce qu’ils ont peur de rentrer, qu’ils n’ont pas les moyens de rentrer. Il y a plusieurs raisons. Donc il faut déjà leur mettre dans la tête cette culture. C’est le vrai problème de Madagascar, parce que quand on dit "formel", on doit payer des impôts, etc. Mais attention, si vous ne rentrez pas dans le formel, et que vous voulez vous développer, vous avez besoin de fonds. Et la banque ne va jamais financer une structure informelle. »

Encourager la création d'entreprises : un moyen aussi de faire face au défi de l'emploi des jeunes à Madagascar pour Christian Ntsay, le directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail pour l'océan Indien.

« La nécessité d’accompagner les jeunes qui créent des petites et moyennes entreprises, est aujourd’hui une évidence pour Madagascar. Et vu le faible investissement à Madagascar, passer par l’auto-emploi, la création d‘entreprises est une niche à exploiter. »

La difficulté d'accès au marché du travail est inquiétante. Selon les chiffres de l'OIT, 20% des jeunes diplômés malgaches sont au chômage.