Tunisie: la nouvelle loi contre les violences faites aux femmes saluée à Tunis

Youyous et applaudissements, ce mercredi, au Parlement tunisien. Les députés ont en effet voté une loi contre les violences faites aux femmes. Un texte très attendu par les féministes qui renforce la protection des victimes. Une étape importante pour l'avancée du droit des femmes saluée dans les rues de Tunis.

Ce jeudi matin, dans les ruelles de la vieille ville de Tunis, beaucoup de passants disent ne pas être au courant de l'adoption de la loi. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne nouvelle.

Noura est une professeur de calligraphie de 37 ans et elle se réjouit surtout de l'abrogation d'une disposition très critiquée de la loi tunisienne. Celle qui permettait au violeur d'une femme mineure d'épouser sa victime pour échapper aux sanctions : « Sur le plan psychique ou psychologique, toujours, elle se sent coupable avec un homme qu'elle n'aime plus. Donc c'est la suppression de cette loi qui nous intéresse surtout ».

Quelques pas plus loin, Marie, une femme au foyer de 49 ans, attend de constater par elle-même les effets des mesures qui seront mises en place pour protéger les femmes qui portent plainte : « Si tu vas au poste parce que tu as été frappée ou autre, il n'y a pas d'application de la loi. Donc j'espère que cette loi sera respectée ».

Les hommes quant à eux, sont plus réticents à s'exprimer. Rochdi, un avocat de 27 ans, ne comprend pas pourquoi. Lui est très fier de l'adoption de ce texte : « Notre étiquette c'est le pays arabe qui protège la femme, donc on est toujours heureux d'avoir une loi comme ça, non ? »

Aujourd'hui, 47% des femmes tunisiennes disent avoir été victimes de violences au moins une fois dans leur vie. La nouvelle loi pourrait faire baisser ce taux. À condition qu'elle soit appliquée, et surtout que les femmes soient informées de leurs nouveaux droits.