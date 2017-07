Burkina Faso: vers la mise en route de la centrale photovoltaïque de Zagtouly

D’ici quelques semaines, les longues heures de coupure d'électricité au Burkina Faso ne seront que de mauvais souvenir. Avec la mise en route de la centrale photovoltaïque de 33 mégawatts, la production d'électricité connaîtra une augmentation de 5%. Bien que faible, cette augmentation permettra de réduire la durée des coupures d'électricité en période de forte demande. Le ministre de l'Energie et des diplomates français sont allés s'assurer du bon déroulement des travaux à quelques semaines du lancement de la centrale.

Sur le site de la centrale solaire, les techniciens sont à pied d'œuvre. Ici le dernier pilonne pour le transport de l'énergie est en implantation, un peu plus loin, c'est la fibre optique qui servira pour le contrôle des activités sur la centrale qui est posée.

La mise en route de cette centrale solaire réduira la durée des coupures d'électricité en période de forte chaleur à Ouagadougou, selon Bernard Boussim, expert en génie civil à la Société nationale d'électricité du Burkina.

« Ce parc va produire chaque année 56 mégawatts, ce qui représente 5% de la production actuelle du Burkina Faso. Ca va donc soulager la population du pays, les industries. C'est le soleil qu'on utilise et c'est dans les temps de chaleur qu'on peut optimiser beaucoup d'énergie solaire. C'est donc vraiment une quantité importante. »

Avec un ensoleillement de 5,5 kilowattheures par mètre carré et par jour, le climat incite le gouvernement burkinabè à se tourner vers le mixte énergétique. Le pays lancera bientôt les travaux de sept autres centrales solaires, selon Alpha Oumar Dissa, ministre des Mines et de l'Energie. « Au-delà de la centrale de Zagtouly, nous avons deux autres centrales qui vont se mettre en place de 30 megawatts (...). Nous avons égelement un projet de 40 mégawatts, de sorte de rendre l'énergie disponible et accessible », explique-t-il.

Avec ses 129 600 panneaux, la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouly entrera en production dès le mois de septembre 2017.