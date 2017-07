Législatives au Sénégal: les électeurs appelés aux urnes ce dimanche

Après une campagne tendue, un peu plus de 6 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche 30 juillet. Les électeurs sénégalais auront à départager un nombre record de listes pour ces élections législatives : 47 contre 24 en 2012. Face au camp du chef de l'Etat Macky Sall qui espère conforter sa majorité, l'opposition avance divisée avec comme têtes de liste principales Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall. L'épilogue d'une campagne marquée par des tensions et de gros problèmes d'organisation.

L’an dernier, en décidant de dépoussiérer le fichier électoral, Macky Sall tablait sur 4 millions d’électeurs, mais ce sont finalement 6,2 millions de Sénégalais qui se sont inscrits. Par manque de temps, plus de 10% des cartes d’identité qui permettent de voter n’ont pas été fabriquées.

Une situation qui a provoqué la colère de l’opposition. Doudou Ndir, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) appelle tous les acteurs politiques au calme. « Comme il y a plus de 6 millions d’inscrits, il faut prendre en compte le rush. Il faudrait que la sérénité regagne les rangs », réclame-t-il.

Le vote sera donc possible avec les anciennes cartes d‘identité, de vote et les passeports. Avec cet afflux d'électeurs supplémentaires, le nombre de bureaux a également été revu à la hausse pour éviter un chaos électoral. « Tout cela participe bien entendu à une bonne organisation pour éviter toute contestation postélectorale qui ne serait pas de nature à assurer la sécurité et la stabilité du pays », explique Doudou Ndir.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h (TU) avec la possibilité de prolonger si tous les électeurs n’ont pas eu le temps de voter. Les premiers résultats de ce scrutin à un tour sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi.