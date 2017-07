Nigeria: la dernière attaque de Boko Haram prouve qu’il est «loin d’être vaincu»

Au Nigeria, le bilan de la dernière attaque de Boko Haram est à nouveau revu à la hausse. Au moins 69 personnes ont trouvé la mort mardi dernier dans l'attaque d'un convoi de prospection pétrolière sur la route entre le lac Tchad et Maiduguri, dans le nord-est du pays. Cette attaque a été menée par le groupe jihadiste qui a diffusé pendant le week-end une vidéo montrant trois otages, membres de la mission pétrolière, prouvant ainsi que le groupe jihadiste est toujours debout.

Selon plusieurs sources, le bilan provisoire serait d'au moins 69 morts dont 19 soldats, 33 membres de milices civiles et 17 civils. Joint par RFI, le chercheur nigérian Cheta Nwanze, considère que cette nouvelle attaque prouve que le groupe Boko Haram est loin d’être battu.

« L’affirmation selon laquelle Boko Haram serait pratiquement vaincu n’a pas de sens. Les islamistes sont toujours présents. Ils ont seulement changé leur stratégie. S’établir sur un territoire ne leur est pas profitable et ce n’était d’ailleurs pas leur stratégie initiale. A partir du premier trimestre de l’année 2015, ils ont été chassés des territoires qu’ils occupaient. Il m’apparaît clair que, à cause de l’acharnement du gouvernement fédéral, les personnes qui réalisent des prospections pétrolières dans l’Etat de Borno seront plus exposées au danger dans cette région. Une large partie de l’Etat de Borno est hors de contrôle », a-t-il affirmé.

Les circonstances de l’embuscade n’ont pas encore été éclaircies. Le convoi, d’une dizaine de véhicules, revenait d’une mission d’exploration pétrolière d’un mois, dans la région du lac Tchad. A bord, se trouvaient des chercheurs de l’université de Maiduguri.