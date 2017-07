RDC: leçons de solidarité des enfants du mouvement Tapori à Bukavu

En République démocratique du Congo (RDC), le mouvement Tapori – branche enfance de l’ONG ATD Quart Monde – organise, à partir de ce dimanche 30 juillet, un grand rassemblement. Une rencontre qui se déroule jusqu’au 1er août à l’Institut Bwindi, dans la commune de Bagira, à Bukavu.

Depuis 20 ans à Uvira, Goma et Kavumu, des enfants sont aidés par des animateurs et leurs parents prennent leur part dans le soutien des populations les plus pauvres. Au point d'être parfois des initiateurs de projets. Joint par RFI, René Muhindo, responsable du groupe Tapori pour la région de Bukavu raconte :

« Les parents ont vraiment été inspirés par l’action des enfants, à Bukavu. Par exemple, en novembre 2003, à l’occasion de la journée des enfants, nous nous trouvions avec des jeunes et il y a un enfant qui a dit que si on devait parler des droits des enfants, il faudrait voir les enfants de tout notre quartier, de toute notre communauté. Il disait aussi que cela le choquait de voir qu’il y avait des enfants qui étaient dans ce quartier et une famille, à côté, qui n’avait pas de maison. On demande aux enfants ce qu’ils veulent apporter comme message, ce qu’on peut faire. C’est alors que l’enfant dit : "Nous, on veut aller construire la maison avec les jeunes". C’était comme une blague mais après, les adultes se sont dit que les enfants faisaient intervenir la solidarité, la fraternité et que c’était vraiment formidable. C’est comme ça que toute la communauté s’est mobilisée pour aller reconstruire la maison ensemble et le chantier a réussi. »

« Quand on regarde tout ce que les familles ont réalisé aujourd’hui à Bukavu sans beaucoup de moyens, on se rend compte qu’il est vraiment possible de promouvoir le mieux-être et la dignité pour tous dans un milieu où le contexte de vie est très difficile, sans pour autant forcément attendre de grands moyens », ajoute René Muhindo.

