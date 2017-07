Somalie: attentat à la voiture piégée meurtrier à Mogadiscio

Au moins cinq personnes ont été tuées et 10 blessées ce dimanche 30 juillet par l'explosion d'une voiture piégée, a annoncé le ministère somalien de la Sécurité. L'attentat a eu lieu sur l'artère principale de Mogadiscio.

« Cinq civils ont été tués et 10 autres blessés par l'explosion de la voiture » chargée d'explosifs, a déclaré le porte-parole du ministère de la Sécurité, Ahmed Mohamud. L'explosion « a eu lieu devant des boutiques » de la rue Maka Al-Mukarama, l'artère la plus fréquentée de la capitale somalienne et qui mène au palais présidentiel, a précisé le porte-parole. « J'ai vu plusieurs cadavres éparpillés et des véhicules en feu. L'explosion a été très forte », a témoigné un habitant, Abdukadir Mohamed.

Les explosifs auraient été déclenchés à distance, selon Ahmed Mohamud. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les islamistes radicaux shebab, affiliés à al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations dans Mogadiscio. Ils ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom).

Chassés de Mogadiscio en août 2011, les shebabs ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, souvent dans la capitale, ou contre des bases militaires, somaliennes ou étrangères.

