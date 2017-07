Au Bénin, les divisions touchent de plus de plus de formations politiques

Les élections présidentielles habituellement entrainent la fragmentation de partis politiques parce que les acteurs ne s’entendent pas toujours sur comment choisir le candidat à soutenir, surtout pour les partis qui n’ont pas l’habitude d’avoir des candidats eux-mêmes. Donc on est habitué. Si on regarde l’histoire politique du Bénin depuis 1991, à chaque présidentielle, beaucoup de partis volent en éclats sur justement la question du choix du candidat à soutenir. Alors cette fois-ci, les partis n’ont pas véritablement volé en éclats, mais ont couvé des divisions dont on voit aujourd’hui les manifestations.