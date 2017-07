Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire: une 8e édition globalement réussie

Après 9 jours de festivités sportives et culturelles, les 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan ont refermé leurs portes dimanche soir 30 juillet. Au village des jeux, au bord de la lagune Ebrié, c’était la cérémonie de clôture. Une huitième édition globalement réussie.

Malgré des échauffourées autour du stade Houphouët-Boigny pour la finale de foot et une panne électrique du plus mauvais effet pendant le discours de clôture, ces 8e jeux ont plutôt été une réussite de l’avis des participants.

Il aura régné une ambiance festive générale, malgré quelques attaques de gendarmerie ou de caserne de police cette semaine dans le pays ; pas de quoi parasiter l’atmosphère de ces jeux où il est vrai, les forces de l’ordre étaient fortement mobilisées.

On ne sait pas si les 500 000 participants espérés ont été atteints mais l’affluence été infiniment plus importante qu’à Nice il y a quatre ans. Les ateliers en plein air d’art contemporain ont intrigué les visiteurs venus à la Bibliothèque nationale. Gros succès également pour les concerts de hip-hop et le concours de danse contemporaine, tandis que la marionnette géante des Ivoiriens de l’académie de Bingerville a enchanté petits et grands, remportant par la même occasion la médaille d’or.

La France arrive première de cette compétition sportive et culturelle avec 22 médailles d’or, juste devant le Maroc. Premier pays subsaharien, le Sénégal, classé 4e avec 10 titres de champion francophone. Le Canada est troisième et sera le prochain pays hôte des 9e Jeux de la Francophonie en 2021.