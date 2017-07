Consultations discrètes entre l’opposition et le pouvoir burundais à Helsinki

Il s'agit d'une première depuis le début de la crise, née de la volonté du président burundais de briguer un troisième mandat il y a plus de deux ans. Lundi 31 juillet 2017, les représentants du pouvoir et de l’opposition en exil regroupée dans le Cnared sont en discussion dans la capitale finlandaise. Des rencontres très discrètes, mais qui pourraient à terme ouvrir la voie à de véritables négociations.

Et si une ONG finlandaise réussissait là ont beaucoup ont échoué ? Après avoir réconcilié l’opposition burundaise avec la facilitation tanzanienne de Benjamin Mkapa, l’Initiative pour la gestion des crises (CMI) réunit depuis lundi et jusqu’à mercredi les représentants du pouvoir et du Cnared, comme le confirme un haut responsable burundais.

Des consultations très discrètes. La dernière tentative révélée par la presse avait été annulée à la dernière minute. Jusqu’ici, le pouvoir a toujours refusé de s’asseoir à la même table que le Cnared.

Willy Nyamitwe, premier conseiller en communication du président Nkurunziza, affirme sur Twitter qu’aucun membre du gouvernement ne participe à ces rencontres.

Bujumbura est représenté par l’ombudsman Edouard Nduwimana, ancien ministre de l'Intérieur et homme de confiance du président Nkurunziza. Côté opposition, le président du Cnared Charles Nditidje conduit la délégation, accompagné notamment d’un représentant du parti d’opposition MSD, véritable bête noire du gouvernement.

« On est encore bien loin d’une résolution de la crise burundaise, confie un participant du Cnared. Il s’agit plutôt d’ouvrir la voie aux véritables négociations qui seront organisées par la communauté des Etats d’Afrique de l’Est à Arusha. »

L’EAC, le médiateur et le facilitateur auraient donné leur bénédiction à cette première rencontre.