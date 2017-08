Le Métro Express de Maurice sur les rails

Le Premier ministre mauricien et ministre des Finances Pravind Jugnauth a présenté, lundi 31 juillet, le plus grand chantier de l’histoire de Maurice. C’est un projet d’une ligne ferroviaire estimé à près de 500 millions d’euros. Appelé Métro Express, il fait partie d’un grand plan de décongestion routière et de développement économique. «Maurice franchira un nouveau palier économique avec ce projet» ambitionne Pravind Jugnauth.

de notre correspondant à Port-Louis,

Le Métro Express traversera les cinq villes de Maurice, qui abritent la moitié de la population de l’île soit presque 600 000 personnes sur une population de près d'1,3 million d'habitants. Ces villes (Curepipe, Vacoas, Rose-Hill, Beau-Bassin et la capitale Port-Louis) se trouvent sur le seul corridor avec une circulation de plus en plus en dense.

La construction d’une ligne ferroviaire sera plus qu’un projet de décongestion routière, explique Nando Bodha, ministre des Transports et des Infrastructures publiques. « L’île Maurice veut passer à une nouvelle étape de son développement. Et cela passe par des moyens de transport sophistiqués et une nouvelle urbanisation », explique le ministre.

Maurice a mis 20 ans avant d’ouvrir ce chantier jugé trop coûteux. Sa réalisation devient possible grâce à New Delhi, qui a offert a Port-Louis un don de 252 millions d’euros et un prêt de 423 millions d’euros qui seront largement consacrés à ce projet d’infrastructure évalué à environ 600 millions d’euros.

Pour Maurice, « c’est quelque extraordinaire d’avoir pu lancer un projet aussi prestigieux et c’est grâce a ce généreux don de l’Inde », ajoute le ministre Bodha.

Ce montage financier est conditionné à un contrat de construction indien, attribué au géant Larsen & Toubro après un appel d’offres réservé aux Indiens. Son directeur général, S.N. Subrahmanyan, présente le projet mauricien comme son plus grand chantier en Afrique. « C’est pour nous un projet énorme. Donc, nous ferons appel à nos meilleures ressources, nos meilleures compétences et nos meilleurs ingénieurs pour faire de ce projet notre faire valoir en Afrique. »

Le trajet sera de long de 26 kilomètres pour 18 trains et 19 stations. Les trains eux seront construits par CAF, le constructeur ferroviaire espagnol. La mise en chantier est prévue en septembre prochain pour la livraison d’un premier trajet de Rose-Hill à Port-Louis, en septembre 2019. La totalité du chantier sera complétée en 2021.

Le gouvernement mauricien a fait appel à société d’Etat singapourienne Singapore Corporation Enterprise, en tant que consultant de ce projet.