RDC : les mouvements citoyens en appellent au respect de l’ordre républicain

Après les manifestations et rassemblements organisés en début de semaine dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo pour réclamer la publication d’un calendrier électoral, marquées par des arrestations et violences, Chris Shematsi, du mouvement « Compte à rebours », promet une intensification des actions et en appelle au respect de « l’ordre républicain » par les forces de l’ordre.

« Nous allons intensifier nos actions parce que nos actions sont citoyennes, non violentes et pacifiques. Nous allons intensifier nos actions jusqu’à obtenir le retour dans l’ordre constitutionnel », a affirmé ce vendredi au micro de RFI Me Chris Shematsi, porte-parole de la Coalition des actions de la société civile (CASC). Lundi 31 juillet, les mouvements citoyens, Lucha en tête, avaient appelé à des marches et rassemblements dans toute la RDC pour exiger l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Celui-ci fixant l’organisation des élections au plus tard le 31 décembre 2017.

Ces rassemblements ont été marqués par des arrestations et, dans plusieurs endroits, par des violences des forces de l'ordre sur des manifestants. Les organisateurs de ces marches ont tenu à rappeler que ces marches sont des actions non violentes, organisées dans le respect de la Constitution.

« Nous voulons que la police et les forces de l’ordre rentrent dans cet ordre républicain. C’est très important. Les forces de l’ordre ne doivent pas appartenir à un groupe politique ou un regroupement politique. Ça c’est très important. Ils ont une mission républicaine conformément à la Constitution -nous agissons dans le cadre de la Constitution-, et dans le cadre républicain, ils doivent assurer notre protection pendant nos marches, pendant nos actions », insiste Me Chris Shematsi, membre du mouvement citoyen Compte à Rebours.

« Le combat que nous menons est un combat des Congolais d’abord. Les Congolais doivent s’approprier ce combat que nous menons, parce que c’est un combat qui mène vers le salut de la République, le salut de la Nation », martèle le militant, qui salue par ailleurs l’action de la communauté internationale « qui agit par la Monusco, qui a mis en place une mission d’observation lors de notre marche ». Me Chris Shematsi salue en particulier le travail de la « branche du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme qui a fait le monitoring et qui a suivi des cas d’arrestations ».