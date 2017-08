Libye: l'intervention de navires militaires italiens soulève des protestations

La décision du Parlement italien concernant l'intervention en Libye avec des navires militaires interpelle les Libyens qui ont protesté massivement contre cette décision. Les citoyens continuent à réagir refusant le retour de « l'ancien colonisateur », ce qui augmente la tension dans le pays déjà divisé.

La décision de Rome d’envoyer des navires militaires dans les eaux territoriales libyennes pour limiter l’afflux de migrants sur le territoire italien suscite de vives critiques, aussi bien en Italie qu’en Libye. Selon Azza al-Maghour, juriste reconnue et activiste dans le domaine des droits de l'homme, cette intervention manque d'appui juridique et n'est pas basée sur une entente nationale.

« Ceci manque de respect, je ne comprends pas tout ce bruit, toute cette précipitation italienne, dénonce-t-elle. Pourquoi cela arrive directement après la réunion de Paris ? Tout n'est pas clair pour nous, citoyens libyens. Ce qui nous importe dans tout ça, c'est qu'un navire militaire italien est entré dans nos eaux territoriales, pour la première fois, en hissant le drapeau italien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela implique que ce navire est protégé par les lois nationales et par la justice libyenne. »

Pour la juriste et activiste, il s'agit d'une « intervention étrangère explicite » dans les eaux libyennes :. « Supposons qu'il commette une action en contradiction avec les lois libyennes, l'Etat libyen ne pourra pas imposer son pouvoir sur ce navire, tant qu'il lève le drapeau italien. Les mesures juridiques doivent être sérieuses, justes et vraies, parce qu'on est face à la question de la souveraineté d'un Etat. Tous les pays peuvent s'affaiblir, même l'Italie était faible et a connu des guerres civiles, avant de devenir un Etat stable et membre de l'Union européenne. Pourquoi en notre faiblesse actuelle, on nous impose de telles mesures ? »