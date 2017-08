Algérie: la Kabylie frappée par de violents incendies

En Algérie, des incendies touchent le nord du pays depuis le début du mois de juin. Mais cette semaine, à cause notamment d'un vague de canicule, 900 hectares de forêts et d'arbres fruitiers sont partis en fumée en à peine 24 heures. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est la région de Béjaïa, en Kabylie, qui a été la plus touchée. Reportage à Tifra, commune de 10 000 habitants, où la quasi-totalité des champs d'olivier a brûlé.

« Vous voyez le feu là-bas, raconte un homme. C'est grâce au volontariat que la maison a été protégée. » Des centaines d'oliviers, il ne reste que des troncs calcinés. Au total, 400 hectares ont été détruits. Sans les habitants venus aider les pompiers, cela aurait pu être pire. « Tout le monde a participé, avec des pelles et des pioches, de l'eau, des bidons etc », explique Nadjim Kettou, le chef du comité de village.

Le maire de Tifra, Rabah Meksem, dénonce des départs de feu intentionnels. Mais il sait que dans la région, l'abandon des terres est un facteur aggravant. « Les premières mesures qu'on doit prendre sont de voir avec les services compétents pour ouvrir le maximum de pistes, qu'il y ait des tranchées pare-feu pour protéger les villages et les champs. »

Après l'incendie, les habitants ont pris les premières mesures de prévention. Chacun est désormais prié de désherber les abords de sa propriété. Mais, pour Nadjim Kettou, cela ne suffira pas. « Il y a des gens qui vivent en France et qui ne reviennent pas. Comment faire ? »

Prochains objectifs pour le village, augmenter ses réserves d'eau et mettre en place un système d'alerte plus rapide.

Depuis le 1er juin, plus de 8 000 hectares ont été détruits par des incendies en Algérie. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce week-end que plusieurs personnes, soupçonnées d'avoir déclenché des feux de forêt, avaient été arrêtées à l'est et au centre du pays.