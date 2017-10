Le «Monsieur génocide» de l'ONU en Centrafrique pour évaluer la situation

Adama Dieng, le secrétaire général adjoint et conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide, est arrivé vendredi 6 octobre à Bangui, juste quelques semaines avant la venue de son patron, António Guterres. En plus d'un déplacement à Bria, dans le nord-est du pays, il va rencontrer de nombreux acteurs du pays.

C'est une visite éminemment politique qui est prévue jusqu'au 11 octobre pour Adama Dieng. Après les propos de Stephen O'Brien, le patron d'Ocha, en juillet dernier, sur des « signes avant-coureurs de génocide » en RCA, la communauté internationale s'est particulièrement inquiétée de la nouvelle tournure confessionnelle du conflit.

Durant ce séjour, il est prévu qu'Adama Dieng rencontre les plus hautes autorités de l'Etat, ainsi que la communauté humanitaire ou les associations de la société civile.

Parmi celles-ci, Ali Ousmane, responsable de la Coordination des organisations musulmanes de Centrafrique, tient à ce que le secrétaire général adjoint et conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide entende ses requêtes.

« Il y a une crise de confiance entre les communautés. Il y a une fracture sociale grave et profonde entre les musulmans et les chrétiens dans ce pays. Seul un dialogue franc, un dialogue interreligieux pourra permettre d’aller au fond, mais personne ne veut aller au fond de la chose. Or nous avons beaucoup parlé de cohésion sociale, mais le problème de fond demeure », souligne-t-il.

Contrairement à Stephen O'Brien qui s'était rendu à Bangassou, où la population musulmane est encerclée par les milices d'autodéfense, Adama Dieng ira, lui, dès ce samedi à Bria où près de 40 000 personnes sont toujours déplacées.

Là-bas, il devrait rencontrer les chefs de groupes armés qui se combattent maintenant depuis plusieurs mois et qui continuent de créer des alliances en fonction des circonstances.