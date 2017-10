Tchad: le président Déby limoge des responsables du nord du pays

Des limogeages en série au Tchad dans le nord du pays, où le président est en visite depuis le début de la semaine. Idriss Déby a remplacé plusieurs hauts responsables de la région de Borkou, à la frontière avec la Libye. Ces changements interviennent au moment où le contexte sécuritaire est tendu dans cette zone.

Laxisme et laisser-aller, c’est ce qui aurait coûté leurs fonctions au gouverneur, au préfet et au commandant de la région militaire du Borkou. Ils ont été relevés par le chef de l’Etat en tournée dans la région. Le Borkou est devenu, de source locale, le lieu de tous les trafics à cause du désordre en Libye.

Idriss Déby, qui a été rejoint jeudi à Faya-Largeau par son prédécesseur, l’ancien président Goukouni Weddeye, mène depuis le début de la semaine une compagne de sensibilisation à l’endroit des notables de cette région. L’objectif est qu’ils ne se laissent pas séduire par les sirènes de la rébellion, alors que des informations font état de la reconstitution des mouvements rebelles dans le sud-libyen et au Darfour.

Courant août, une patrouille de l’armée tchadienne a été attaquée par des éléments se réclamant d’un mouvement rebelle tchadien. Ndjamena, qui a parlé dans un premier temps de trafiquants, a fini par indexer le Qatar, l’accusant de chercher à déstabiliser le Tchad en finançant des mouvements rebelles contre le régime en place.