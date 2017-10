Namibie: une centaine d’hippopotames retrouvés morts

Plus de 100 hippopotames ont été retrouvés morts dans une rivière d'un parc national en Namibie. Cette hécatombe pourrait être causée par la maladie du charbon, a annoncé ce lundi 9 octobre le ministère de l'Environnement.

Sur des photos publiées dans la presse locale, des cadavres d'hippopotames gisent sur le dos ou la tête au-dessus de l'eau dans le parc de Bwabwata, au nord-est du pays. « Plus de cent hippopotames sont morts la semaine dernière. On ne connaît pas l'origine des décès, mais on soupçonne qu'il s'agit de la maladie du charbon », a déclaré le ministre namibien de l'Environnement, Pohamba Shifeta.

Le bilan pourrait encore être plus élevé, a estimé le ministre, avançant l'hypothèse que des carcasses d'hippopotames avaient déjà été dévorées par des crocodiles. « Nos services vétérinaires sont sur place pour tenter de déterminer la cause des décès. Une fois qu'on aura les résultats, on pourra prendre des mesures appropriées », a ajouté le ministre.

La Namibie, pays d'Afrique australe prisé des touristes pour sa faune et ses dunes, compte quelque 1 300 hippopotames. La maladie du charbon est une infection aiguë qui touche aussi bien l'animal que l'homme. La maladie est généralement transmise à l'homme par des animaux infectés ou par des produits animaux contaminés. La maladie du charbon a récemment décimé sans bruit les chimpanzés vivant en forêt tropicale dans un parc national de Côte d'Ivoire.

(Avec AFP)