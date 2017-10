Est de la RDC: l’attaque d’une milice rwandaise fait plusieurs morts

Plusieurs personnes ont été tuées ce mercredi lors de l'attaque d'un village attribuée à une milice d'opposants hutus rwandais de l'est de la République démocratique du Congo, a rapporté un porte-parole de l'armée. Selon lui, cinq civils et un policier ont été tués.

Les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) ont attaqué le village de Bwiza dans la province du Nord-Kivu, a déclaré à la presse le porte-parole de l’armée, Guillaume Ndjike Kaiko. « Les FDLR ont attaqué un commissariat de police. Un élément de la police a été tué. Quelques civils ont trouvé la mort ». L'armée est intervenue et a mis en « débandade » les miliciens, a-t-il ajouté.

Un membre de l'Agence nationale de renseignement (ANR) aurait aussi été tué, a déclaré de son côté le délégué du gouverneur dans la région, Jean Lukoo, qui a ajouté que les assaillants avaient « emporté un troupeau de vaches ».

Frontalière de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie, l'est de la RDC est le théâtre d'opérations de plusieurs groupes armés depuis plus de 20 ans. Lundi, également dans le Nord-Kivu, deux Casques bleus ont été tués lors d'une attaque attribuée aux rebelles musulmans ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF), qui auraient aussi tué samedi une vingtaine de civils, selon la Mission de l'ONU en RDC (Monusco).

Avec AFP