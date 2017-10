RDC: pas d'élection avant 2019, annonce la Céni

Même si un accord signé entre pouvoir et opposition prévoyait que les élections soient organisées d'ici la fin de l'année ou au maximum d'ici juin 2018, il n'y aura pas d'élections avant 2019 en RDC. C'est la dernière annonce en date de la Commission électorale. Une annonce faite lors d'une rencontre entre la société civile et la Céni chargée d'organiser ces élections.

Selon la Commission électorale, il faut 504 jours pour organiser l'ensemble des trois scrutins : législatives, présidentielle et provinciales. C'est à dire 504 jours décomptés à partir de la fin de l'enrôlement des électeurs, a expliqué la Céni aux organisations de la société civile.

Or. l'enregistrement des électeurs a à peine commencé dans les Kasaï. Il devrait durer trois mois. Résultat, si on suit ce chronogramme, il n'y aura aucune élection avant avril 2019 au plus tôt.

Pourquoi 504 jours ? Ce délai doit servir entre autres à adopter les lois qui manquent à l'organisation des législatives, mais aussi acheminer les bulletins de vote et les urnes dans l'ensemble des bureaux de vote, préparer les listes de candidat, recruter et déployer le personnel qui devra superviser cette triple élection. Bref toute une série de tâches pour lesquelles la Comission électorale promet de publier un chronogramme détaillé d'ici la fin du mois.

Le problème est que cette nouvelle échéance se situe totalement en dehors de l'accord signé entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre dernier. Dans cet accord, toutes les parties s'étaient engagées à organiser les élections d'ici la fin de l'année 2017 ou en cas d'impossibilité au maximum dans les 6 mois suivants donc en juin 2018 au plus tard.