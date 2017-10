Mali: le Premier ministre à Bruxelles pour parler économie et sécurité

Après son passage mercredi 11 octobre à Paris et ses rencontres à l'OCDE pour évoquer le développement du nord de son pays, le Premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maïga était jeudi à Bruxelles où il a évoqué avec le président du Parlement européen des questions qui vont de l'économie à la sécurité.

Avec notre bureau de Bruxelles,

Pour le Premier ministre malien, la première préoccupation est la lutte contre le terrorisme. Abdoulaye Idrissa Maïga estime que si dans cette lutte, les volets politique et institutionnel sont bien engagés, le volet économique n'est pas encore utilisé. « Nous voulons la mise en place d’un plan Marshall malien, avec l’accompagnement de l’Union européenne, a-t-il affirmé. Il s’agit de faire en sorte que les projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture mais aussi bien entendu dans le domaine politique parce que nous allons bientôt organiser des élections générales en 2018. »

Abdoulaye Idrissa Maïga est venu à Bruxelles pour accélérer le versement des fonds que les donateurs avaient promis au Mali lors des conférences de Bruxelles et de Paris en 2013 et 2016. Pour le président du Parlement européen Antonio Tajani, l'Union européenne doit s'engager beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement : « Le Mali est un pays crucial pour renforcer la stabilité en Afrique, parce que la lutte contre le terrorisme est une priorité pour l’Europe, avec la lutte contre l’immigration illégale et aussi le problème du chômage des jeunes. Voilà pourquoi je dis qu’il faut avoir une stratégie européenne pour l’Afrique. »

Et le président du Parlement européen préconise que l'Union européenne inscrive désormais dans ses priorités budgétaires le développement de l'Afrique.