Mali: le Premier ministre à l’OCDE pour évoquer le développement au Nord

Le Premier ministre malien était mercredi 11 octobre au siège de l’Organisation de coopération pour le développement économique (OCDE). Abdoulaye Idrissa Maïga était à Paris pour présenter un plan des perspectives de développement des régions du Nord, Gao, Kidal et Tombouctou notamment, et trouver des financements de ce plan.

Plus de deux ans après sa signature, l’accord d’Alger entre le gouvernement malien et les mouvements armés des régions du Nord n’est pas encore entièrement appliqué. Le désarmement et la réinsertion des combattants viennent à peine de commencer ; le déploiement définitif de l’administration centrale sur tout le territoire malien se fait attendre. Mais depuis deux ans, Bamako a conçu un plan de développement des régions du Nord et les autorités maliennes sollicitent les bailleurs de fonds pour le financer.

« Les besoins de la stratégie sont estimés à environ 3,34 milliards d’euros dont environ 362 milliards de CFA, donc 16,52%, sont acquis sur la base de projets-programme bien identifiés, et environ 83,48% de ce montant sont à rechercher », a déclaré le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga.

Le Mali va contribuer, avec ses propres ressources, au financement de la stratégie spécifique aux régions du Nord, à hauteur de 13,5%, soit 450 millions d’euros. L’objectif de cette stratégie est de hisser les régions du Nord au même niveau de développement que les autres régions du pays en l’espace de 10 à 15 ans.