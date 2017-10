Mali: le PMU éclaboussé par un scandale sur de faux paris

De nouvelles interpellations ont eu lieu, ce jeudi, à Bamako, de travailleurs et responsables du Pari mutuel urbain (PMU) au Mali. Ces interpellations s'ajoutent à celles opérées la semaine dernière dans le cadre d’une enquête sur un vaste réseau de faux parieurs qui empochent illégalement des gains. Des irrégularités auraient permis à certains de remporter des dizaines voire des centaines de millions de francs CFA.

De faux tickets proclamés gagnants, mais comment cela est-il possible ? De source proche de l’enquête, on explique qu’une observation attentive a révélé que des gains élevés ont été empochés par des parieurs sur quasiment les mêmes points de vente des tickets.

A Bamako, par exemple, trois kiosques du Pari mutuel urbain (PMU) ont rapidement été suspectés avant de découvrir le pot aux roses. Il s’agissait en réalité « de kiosques fictifs » inventés par « un véritable réseau mafieux » à l’intérieur même de la société. Un réseau notamment démasqué grâce à l’informatisation des opérations techniques.

Réseau de faussaire

Ce réseau de faussaire opérait depuis de nombreuses années. A chaque étape, il y a avait des complices, notamment au service de validation des tickets, et au paiement des gains. Au total, plus de huit personnes ont été interpellées. Parmi elles, le directeur d’un département du PMU-Mali, et un autre haut responsable.

Ce vendredi, d’autres interpellations sont prévues d’après nos informations. Le préjudice subi par la société serait énorme. Des dizaines voire des centaines de millions de francs CFA.