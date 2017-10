Madagascar rend hommage à Albert Zafy, décédé ce 13 octobre

Drapeaux en berne ce samedi 14 octobre à Madagascar. L'ancien président malgache Albert Zafy est décédé vendredi. Il avait été admis à l'hôpital mercredi avant d'être évacué à La Réunion jeudi soir où il devait subir une opération chirurgicale à la suite d'un AVC. Agé de 90 ans, Albert Zafy surnommé « l'homme au chapeau de paille », avait été président de 1993 à 1996. Sa dépouille doit arriver ce samedi après-midi à Antananarivo. Madagascar commence déjà à lui rendre hommage.

Dès l'annonce de la mort du président Albert Zafy, les hommages n'ont pas tardé. Citoyens malgaches, hommes politiques, ou anciens collaborateurs, tous ont salué la sagesse de l'homme au chapeau de paille. Vendredi, c'est d'abord le Premier ministre malgache, Olivier Mahafaly qui a réagi. « On va réserver l’honneur qui lui est dû, à cet ancien chef d’Etat qui a fait beaucoup pour le pays, qui a fait preuve de patriotisme dans ses différentes interventions. Et ses œuvres, son sens du patriotisme, vont rester à jamais gravés dans le cœur de chaque Malgache. »

Un homme proche du peuple pour Serge Zafimahova, bras droit et beau-frère du président Albert Zafy. « Ce que je garde du président Zafy, c’est son côté ouvert par rapport à la population, parce qu’il avait l’habitude de s’arrêter dès qu’un village où il passait le hélait pour s’arrêter. Et il passait son temps à discuter avec les gens et donc on n’arrivait jamais à tenir notre programme. »

Ces dernières années, Albert Zafy était surtout connu des Malgaches pour son implication dans la résolution de la crise de 2009. Il avait assisté à toutes les réunions concernant la réconciliation nationale à Addis Abeba et à Maputo.