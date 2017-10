Sénégal: Macky Sall et Christian Kaboré évoquent Thomas Sankara

Toute la jeunesse africaine a été subjuguée et véritablement influencée par ce qui s’est passé au «Pays des hommes intègres». Evidemment, le président Sankara en était le père de la révolution, naturellement sa disparition nous avait profondément affectés à cette époque – moi, j’étais à la fin de mes études, à l’université – puisque les gens avaient envie d’avoir des repères. Après Che Guevara, après la révolution cubaine, en Afrique, les gens avaient envie aussi, après les Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba, d’avoir de nouveaux dirigeants de la trempe de Thomas Sankara et de ses compagnons. Et donc, naturellement cette révolution devait poser de nouvelles bases sur le développement économique du Burkina Faso nous avait fortement imprégnés.