RDC: la société civile partagée sur un nouveau report possible des élections

En RDC, ce lundi, c’est le début annoncé des travaux de la tripartite qui comprend le Comité de suivi de l’accord de la Saint-Sylvestre, le gouvernement et la Céni. Il s’agit de faire l’évaluation du processus électoral et de se pencher sur le calendrier électoral. Entretemps, l’annonce de la Comission électorale, concernant les élections proposées pour au plus tôt en 2019 continue d’alimenter la polémique.

Une frange de la société civile s’est inscrite dans la logique de la Commission électorale, elle souhaite même que la période des opérations soit prolongée pour avoir de bonnes élections.

Une autre s’interroge pour savoir si même en 2019 la Céni aura les moyens nécessaires pour organiser les élections. « Avec quelles garanties ? Quelles sont les garanties qu’ils donnent ? Là encore, en tant que citoyen congolais je me pose la question de savoir s’il y aura élection. Tant que la communauté internationale qui nous talonne pour les élections ne donne pas de fonds, il n’y aura pas les élections », estime à ce propos Emmanuel Ciguge.

A l’institut Alternative et Initiative citoyennes pour la gouvernance démocratique, on pense autrement. A l’image de Sylvain Lumu, le directeur exécutif de cette structure : « Nous n’avons jamais cessé de dire que le calendrier électoral devrait être produit avant toute opération sur le terrain, y compris l’opération d’enregistrement des électeurs. Maintenant, que cela soit soumis à la Tripartite après l’évaluation, nous l’attendons vivement. Et nous pensons que la tripartite tiendra compte, non seulement des exigences techniques et opérationnelles, mais aussi des attentes du peuple congolais ».

Au même moment, les organisations politiques exercent des pressions sur le pouvoir et la Céni. Alternance pour la République appelle à la désobéissance civile.