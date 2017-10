Mali: la corruption dans le pays a coûté 70 milliards de francs CFA en 2015

La corruption coûte très cher à l'Etat malien, près de 70 milliards de francs CFA (plus de 100 millions d’euros). La presse malienne vient d'avoir accès au dernier rapport annuel sur la corruption. Le travail, compilé pour l'année 2015, du vérificateur général, le monsieur anticorruption au Mali.

La fraude aux hydrocarbures fait perdre énormément d’argent à l’Etat malien. L’un des modes d’opération des fraudeurs, selon le rapport, est par voie terrestre ? Des camions-citernes bourrés d’essence arrivent du Sénégal par l’ouest du Mali, ensuite plusieurs de ces camions disparaissent dans la nature avec le chargement. De faux agents de l’Etat pilotent les opérations de détournement de carburant.

Fouineurs

Parmi les 23 structures de l’Etat où les fouineurs du vérificateur général sont passés, il y a également la Direction des mines, les services de l’administration centrale, y compris la Direction des finances et du matériel. A tous ces endroits, des manquements notoires dans les opérations de gestion de fonds publics et du patrimoine de l'Etat ont été relevés.

Délinquants à col blanc

L’Etat malien est une véritable vache laitière pour les délinquants à col blanc. Au total, au cours de l’an 2015, les déperditions financières s’élèvent à 70 milliards de francs CFA, dont 32 milliards en fraude et 37 milliards de francs CFA en mauvaise gestion. Et avec ironie, le rapport précise que la délinquance économique et financière a tendance à survivre « au génie du contrôle malien ».