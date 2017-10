Côte d’Ivoire: près de 2 000 agents des douanes débrayent 48 heures

En Côte d’Ivoire, le secteur des douanes est en grève. Les agents des douanes du pays ont débrayé depuis 48 heures contestant des mesures concernant leur mutuelle et réclamant le paiement de primes.

A Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké et Abidjan, ce sont quelque 2 000 agents des douanes concernés et grévistes qui réclament une réaction des tutelles. Mais en matière de réaction, la seule qu’ils ont pu constater jusqu’ici était une intervention plutôt musclée des forces de l’ordre qui les ont délogés, notamment du port autonome d’Abidjan, à coup de gaz lacrymogène, de matraque et d’arrestations viriles.

L’objet des revendications est un audit sur leur mutuelle dont l’opacité de gestion inquiète les agents douaniers. Ils réclament aussi le paiement d’arriérés de primes pour certains d’entre eux.

Le port d’Abidjan au ralenti

Après la grève qui doit s’arrêter ce jeudi et la libération des grévistes, chacun s’emploie à présent à faire baisser la pression. Le ministère des tutelles a reçu une délégation pour entendre leurs doléances.

Les choses semblent s’apaiser quelque peu, mais au port d’Abidjan, après la chute d’un portique en mai 2017, les grèves des dockers il y a quelques jours et cette grève des douanes à présent, on ne peut pas dire, affirment certains opérateurs, que le port fonctionne à plein régime. Depuis 48 heures, c’est la moitié des 200 à 250 camions par jour qui réussissent à franchir les différents contrôles. Une activité au ralenti dont la reprise dépendra de l’issue des négociations à venir entre grévistes et gouvernement.