Epidémie de peste à Madagascar: les autorités se veulent rassurantes

A Madagascar, le ministre de la Santé publique s'est exprimé sur l'épidémie de peste hier en marge d'une réunion avec l'OMS et d'une rencontre avec le secrétaire générale de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. 911 cas ont été enregistrés et 95 personnes sont mortes de la maladie. Le ministre de la Santé se veut cependant rassurant.

Sur les 911 cas de peste enregistrés, plus de la moitié sont déjà guéris. C'est ce qu'a tenu à souligner le ministre malgache de la Santé, Mamy Lalatiana Andriamanarivo : « 554 sont sortis guéris. Et cela fait quelques jours que le nombre de décès est vraiment faible parce que les gens viennent dans les hôpitaux. Il faut que cela soit clair : la peste, c’est une maladie qu’on peut traiter et on peut être guéri. Et ceux qui sont morts, ce sont des gens qui ne se traient pas, qui restent à domicile ».

Pour changer les comportements, inciter les malades à se rendre dans les hôpitaux et informer les habitants notamment, la Croix-Rouge Malagasy a mobilisé 2 600 volontaires dans tout le pays. Le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Elhadj As Sy, a fait le déplacement à Madagascar et a rencontré hier le ministre de la Santé.

« Cette année, on a une peste urbaine, des cas pulmonaires qui sont beaucoup plus importants. On a également aussi une résurgence beaucoup plus précoce. Tout cela combiné constitue un choc, un choc pour les structures de santé qui doivent faire face, mais également aussi à tous les niveaux. Etant donné maintenant l’échelle de la situation, c’est vraiment un défi de santé publique important qui nécessite une approche, une riposte assez importante », a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, le secrétaire général a annoncé l'envoi d'une vingtaine d'experts internationaux de la Croix-Rouge pour appuyer son antenne à Madagascar et la mise en place d'un centre de traitement de la peste d'une capacité de 50 lits.