Mali: le CICR dénonce une dégradation de la sécurité de son personnel

Dans la nuit de dimanche à lundi, une de nos résidences à Kidal dans laquelle dormaient quelques-uns de nos expatriés a été attaquée et cambriolée par des hommes en armes. Les individus ont même tenté de forcer les portes des chambres des délégués du CICR. Il nous faut un certain temps de réflexion, il nous faut un temps de repos pour les personnes qui ont été choquées à l’intérieur de notre résidence. Il nous faut un temps de discussion avec les autorités locales. De manière générale, le CICR a souffert de quatorze incidents de sécurité graves au Mali en 2017 contre deux seulement en 2016. Ceci démontre une claire détérioration de la situation au niveau de la criminalité, et particulièrement à Kidal où, à quatre reprises, nos locaux ont été cambriolés. Mais nous avons bon espoir de retrouver un niveau de sécurité suffisant et un respect suffisant de l’action humanitaire neutre du CICR