RDC: l'OCDH dénonce les conditions de détention à la prison de Kananga

Non seulement nous dénonçons les conditions très précaires de détention mais aussi la lenteur judiciaire. L’auditorat qui les a arrêtés, placés dans ces conditions, aurait dû prendre soin de les présenter devant leurs juges naturels lesquel ont l’aptitude de juger, de voir qui condamner et qui acquitter parce que l’opinion veut savoir qui est milicien et qui ne l'est pas. Nous ne croyons pas que tous ceux qui sont gardés sont obligatoirement responsables de ce qu’on leur reproche, voilà notre inquiétude. Tout ce que nous pouvons ajouter, nous avons confiance en la justice congolaise, mais nous demandons à cette justice de rendre un procès équitable pour pouvoir apaiser les uns et les autres