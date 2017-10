Dossiers régionaux: convergence de vue entre Alpha Condé et Alassane Ouattara

Alassane Ouattara, le président ivoirien, était ce jeudi 26 octobre en Guinée, à Conakry, pour une visite de quelques heures. Cette visite lui a permis d'évoquer des sujets d'actualités avec son homologue Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Compte-rendu de la rencontre entre les deux dirigeants.

Qu’il s’agisse de la crise togolaise, de la monnaie unique sous-régionale, du sommet Union africaine-Union européenne fin novembre prochain à Abidjan, tout a été abordé par les deux chefs d’Etat guinéen et ivoirien. Une convergence de vues entre Alpha Condé et Alassane Ouattara, qui permettra notamment de trouver une issue heureuse à la crise togolaise.

« Il est extrêmement important que les choses évoluent de façon pacifique au Togo et qu’on ait vraiment une solution pour permettre au peuple togolais de continuer son avance », a déclaré Alpha Condé.

Débat sur la présence des Sarahouis au sommet d'Abidjan

Autre affaire qui risque de faire perdre le sommeil au président de l’Union africaine, c’est le sommet Afrique-Europe prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan, avec le duel Algérie-Maroc au sujet de la participation ou non de la République arabe sahraouie démocratique. Même si les deux chefs d’Etat ne l’ont pas dit en public, le Maroc et ses alliés sont fermes. Et c’est non ! Alors que l’Algérie, soutenue notamment par l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, souhaite la participation des Sahraouis à ce sommet.

« Le sommet a été organisé par l’Union africaine. Nous verrons maintenant sur place pour que tout se passe très bien, sans qu’il n’y ait d’incidents. Ce sommet ne fera pas éclater l'Union africaine, quelles que soient les divergences, nous allons marcher ensemble », précise le président guinéen.

Alassane Ouattara, satisfait du soutien de son homologue guinéen, affirme : « comme le président vient de le dire, je suis heureux qu’il ait endossé définitivement cette décision. Evidemment, la Côte d’Ivoire prendra les dispositions nécessaires qui ont été arrêtées avec le président de la commission ».

C’est avec un large sourire aux lèvres que Ouattara a pris congé de son homologue Condé.