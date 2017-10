Sénégal: l'immunité parlementaire de Khalifa Sall pourrait être levée

Au Sénégal, l'immunité parlementaire du maire de Dakar, élu député en prison, pourrait être levée prochainement. C'est en tout cas ce que souhaite le procureur de la République, qui en a fait la demande auprès de l'Assemblée nationale. Khalifa Sall est incarcéré depuis mars, notamment pour des accusations de détournement de deniers publics. Il a toujours clamé son innocence.

La demande de levée de l'immunité de Khalifa Sall est en cours d'examen à l'Assemblée nationale sénégalaise. La conférence des présidents et le bureau de l'Assemblée se sont déjà réunis et ont statué positivement avant de transmettre le dossier à la commission des lois dont on attend à présent la décision.

Khalifa Sall, maire très populaire de Dakar, est également député de l'opposition depuis les élections législatives du 30 juillet. Depuis cette date, ses avocats invoquent sans succès l'immunité parlementaire pour le faire sortir de prison avant la tenue d'un procès. Les autorités ont toujours réfuté l'hypothèse d'une immunité, car les faits, ont-elles expliqué à plusieurs reprises, ont eu lieu avant la désignation du maire à la députation.

Les avocats de Khalifa Sall parlent donc à présent de contradiction et de détention arbitraire après la demande du procureur Bassirou Guèye. La mouvance présidentielle est majoritaire à l'Assemblée ; celle-ci devrait donc sans surprise décider de lever l'immunité du maire de Dakar. Ce sera ensuite au doyen des juges de se saisir du dossier. Selon toute vraisemblance, un procès devrait donc avoir lieu prochainement.