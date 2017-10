Un concert pour financer le reboisement des Comores

Je suis un enfant qui a grandi dans la capitale donc est-ce que j'étais censé, dans mon environnement, savoir que les arbres qu'on coupe dans les villages me mettaient en danger moi ? Non. On n'est pas éduqués pour ça. J'ai vu qu'il y avait du concret qui se faisait. Quand on voit une association qui plante des arbres, là tu ne peux pas avoir plus concret. Je me suis dit "c'est ça que j'ai envie de faire pour éduquer" parce que c'est notre rôle, l'artiste, tout ceux qui arrivent à parler au peuple sont là pour éduquer. C'est un devoir d'éducateur.