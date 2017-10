Gambie: des milliers de personnes au meeting de l’APRC, l'ancien parti de Jammeh

Un grand rassemblement politique était organisé par l’Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, l’APRC, l'ancien parti de Yahya Jammeh, samedi 28 octobre près de Banjul. Depuis le départ en exil de son leader, le parti tente de se reconstruire. Malgré les accusations de violations de droits de l'homme sous l'ancien régime, plusieurs milliers de supporters ont répondu présents, vêtus de pagnes imprimés du visage de l'ancien président. Un meeting pour montrer que le parti est toujours bien vivant, et compte bien faire entendre sa voix même s'il est maintenant dans le camp de l'opposition.

Ce rassemblement est une forme de test pour l'APRC. Hormis un meeting organisé dans la ville natale de Yahya Jammeh, le parti se fait discret depuis le départ de son leader. Mais selon son porte-parole, Seedy Njie, l'APRC est toujours capable de mobiliser les foules. « On veut montrer nos muscles et notre force aujourd'hui. Pour que tout le monde nous accorde la position et la dignité que l'on mérite », déclare-t-il.

Un test plutôt réussi : le vert, la couleur du parti, a envahi les rues le temps d'un après-midi. Plusieurs milliers de supporters, comme Foday Jarju, sont venus de tout le pays : « Avant je supportais déjà le président Jammeh, et aujourd'hui je suis toujours là. Les gens commencent à être fatigués, il n'y a pas de courant, pas d'eau, pas de bons salaires dans ce pays. C'est pour ça qu'on participe à ce meeting, et on espère que peut-être le président Jammeh reviendra… »

Un retour que les cadres du parti n'attendent plus. Ils entendent aujourd'hui survivre sans Yahya Jammeh. L'ancien président est officiellement toujours à la tête de l'APRC. Mais c'est désormais Fabakary Tombong Jatta qui en assure la présidence par intérim. « Oui, le président Jammeh a créé le parti. Et on est fiers du leader qui a gouverné le pays pendant 22 ans, affirme-t-il. Mais l'APRC doit lui survivre. Ses objectifs, sa politique, son programme ont pour but le bien-être des Gambiens. Et si je ne suis plus là demain, quelqu'un d'autre prendra la suite. »

Prochain test pour le parti : les élections locales, qui se dérouleront en avril prochain.