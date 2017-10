Burkina/Affaire Zongo: le frère de Blaise Compaoré interpellé en France

François Compaoré, frère de l'ex-président burkinabè Blaise Compaoré, a été interpellé dimanche matin 29 octobre à l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Paris, selon son avocat, maître Pierre-Olivier Sur. Un mandat d'arrêt international avait été émis par la justice burkinabè dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, en 1998.

Un juge doit désormais statuer sur la remise en liberté de François Compaoré qui se trouve actuellement sous le contrôle de la police de l’air et des frontières. La procédure peut prendre 48 heures. Joint par RFI, Pierre-Olivier Sur, avocat de François Compaoré, estime que son client a été interpellé pour des raisons « politiques ».

« Tout cela va prendre quelques heures. La procédure prévoit 48 heures avant qu’il ne soit présenté au parquet général mais nous espérons bien qu’à l’issue, il sera évidemment laissé en liberté et puis, nous, ses avocats, nous aurons alors l’opportunité et l’occasion de dénoncer ce qui est une manoeuvre politique », a-t-il déclaré.

Au bureau du procureur du Faso, à Ouagadougou, on salue cette interpellation, suite au mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso. On s'attend maintenant à l'extradition de François Compaoré. Le 5 mai dernier, la justice burkinabè avait lancé un mandat d'arrêt international contre le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré dans cette affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons de route, en décembre 1998. Il est poursuivi pour « incitation à assassinats ».

De son côté, le porte-parole du gouvernement burkinabè a confirmé à RFI que son pays va demander l’extradition de François Compaoré.