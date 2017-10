Bénin: attentes et déceptions suite au remaniement gouvernemental

Au Bénin, les membres du nouveau gouvernement ont pris fonction ce lundi 30 octobre. Annoncé depuis plus de deux mois, le premier remaniement depuis l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon, en avril 2016, a eu lieu vendredi soir 27 octobre. Ce sont vingt-deux postes, neuf nouveaux ministres et les fidèles du chef de l’Etat qui restent à leur place. Qu’est-ce que les Béninois attendent de ce deuxième gouvernement ?

Les échanges sont vifs et animés au quartier général des conducteurs de taxis motos, situé en plein centre-ville, où le seul sujet de discussion concerne le nouveau gouvernement. C’est aussi là que les Cotonois viennent acheter ou lire les journaux, comme Robert, censeur adjoint dans une école qui se trouve juste à côté. Il regarde les Unes, avec les photos de la nouvelle équipe. Il en attend beaucoup.

« Nous avons déjà serré les ceintures durant des mois. On a constaté que dans le gouvernent, le social est maintenant à cœur. On a des ministres qui vont s’occuper du social. Donc, on veut que sur le terrain, ce soit aussi du concret », espère-t-il.

On parlait de ce remaniement depuis plus de deux mois. Au final, Moubarak, technicien en génie civil, est déçu. Il pense que c’est très politique. « Ce n’est même pas un remaniement. Il n’a rien changé. Il n’y a rien à attendre de ce gouvernement parce que nous avons trois ans devant nous et que nous allons avoir les élections législatives en 2019, les municipales et l’élection présidentielle. Vous voyez, dans ce gouvernement, ils ont nommé trois personnes au nord, ce qui pour nous, est une forme de préparer la campagne », souligne-t-il.

Le deuxième gouvernement de Patrice Talon se retrouvera, jeudi 2 novembre, pour le Conseil des ministres.