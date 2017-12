En Algérie, un homme a été présenté à un juge ce dimanche 24 décembre pour avoir attaqué une statue lundi dernier dans la ville de Sétif. La statue de marbre représentait une femme nue, datant de la fin du XIXe siècle. Elle n'a désormais plus de visage ni de poitrine.

Les autorités elles expliquent que l'homme souffre d'une « déficience mentale ». Le ministre de la Culture a dénoncé un « comportement hystérique et irréfléchi » et a annoncé que la statue serait restaurée. L'homme de 34 ans a été interpellé et présenté à un juge ce dimanche.

Lundi matin, l'individu a attaqué la sculpture au burin, détruisant la poitrine et le visage. Des passants filment la scène et la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. La scène provoque beaucoup d'émoi et de colère, car de nombreux Algériens sont attachés à cette fontaine, où l'on boit avant d'aller à la mosquée construite juste en face.

Sur les réseaux sociaux, on dénonce l'acte d'un islamiste et on parle d'obscurantisme. Mais certains commentaires se félicitent aussi de cette destruction.

Le monument avait déjà été la cible d'un attentat à la dynamite en 1997. A l'époque, elle avait été restaurée en une semaine. C'est un lieu emblématique de la ville de Sétif. La fontaine d'Ain el-Fouara est surmontée d'une sculpture en marbre blanc, une femme nue, faite en 1898 par un sculpteur français.