Mali: l'ancien président Amadou Toumani Touré de retour à Bamako

L'ex-président malien Amadou Toumani Touré (ATT) a atterri à Bamako, ce dimanche 24 décembre, après quatre ans passés au Sénégal. L’ex-président et ses proches sont rentrés à Bamako à bord de l'avion présidentiel malien que l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) avait spécialement dépêché à Dakar pour les ramener.

IBK, ATT et sa famille sont descendus de l’avion présidentiel vers 13h ce dimanche, une dizaine de minutes après son atterrissage à Bamako. Amadou Toumani Touré est sorti les bras levés et tout sourire, aux côtés de sa femme Lobo et de ses deux filles, faisant fi de la cohue à leur descente de l’avion.

Des bousculades avaient eu lieu car les plus fidèles soutiens, les partisans et les anciens ministres tenaient tous à être au plus près de l’évènement. Avec le Premier ministre à ses côtés, une voiture est venue les chercher. Et après les dernières salutations, ils se sont dirigés en trombe vers les salons de l’aéroport.

Vers un retour en politique ?

Après son retour au pays, faut-il s'attendre à un retour sur la scène politique malienne d'Amadou Toumani Touré ? Il sera compliqué de voir un retour d’ATT sur la scène politique malienne, mais ses plus fidèles soutiens, ses anciens partisans, étaient tous là, revigorés de ce retour, qui est selon eux une marque d'unité. « Il faut que le Mali sorte de la crise et qu’il y ait une certaine unité au niveau du pays », ont-ils clamé.

A qui va profiter ce retour ? On ne le sait pas pour l’instant, mais les membres du Parti pour le développement économique et la solidarité (PDES), le parti qui lui est resté le plus fidèle durant ces cinq dernières années, étaient là et ont montré leur présence avec vigueur.