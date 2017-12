Il y a eu un déploiement massif pour empêcher l’expression démocratique contre une loi qui a des conséquences sur les gens. Et à Alternative, notre siège a été bloqué également, donc nous avons été empêchés d’accès à nos bureaux. Le siège était quadrillé par la police. C’est une occupation des lieux qui n’a aucun sens. Il y a une manifestation qui est interdite et si nous, on nous interdit d’avoir accès à nos bureaux, ça n’a pas de sens. Cela montre tout simplement des signes du caractère autoritaire du régime en place.