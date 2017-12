Ce sont des hommes en armes à 19h30 qui l’ont abattu à bout portant. On se rend compte qu’il y a eu altercation entre lui et les assassins qui l’ont abattu. C'est justement après cela que la population s’est révoltée. Celle-ci a barricadé la route, donc il fallait attendre jusqu’au moins la mi-journée pour que la route soit libérée et que le corps puisse être emmené à la morgue. On ne peut pas continuer à tuer les gens régulièrement et que les gens trouvent que c’est normal. En tout cas c’est inadmissible ces assassinats crapuleux qui continuent à endeuiller la population, des massacres qui ont commencé en 2014.