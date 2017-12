RDC: entre Tshibala et Olenghankoy, la lutte pour le label UDPS continue

Dans la suite du feuilleton dans la lutte pour le label UDPS, le notaire de la circonscription du Mont-Amba a enfin été libéré. Mais l'affaire de son arrestation semble avoir joué contre le Premier ministre indexé comme en ayant été l’instigateur, le notaire ayant hésité avant de légaliser les statuts modifiés de l'UDPS.

Le notaire et son collaborateur ont été tous les deux relaxés. Aucune sanction à leur égard n'a été annoncée. Cette affaire a influé sur les rapports entre le Premier ministre Bruno Tshibala et les autres membres de l'opposition pro-gouvernementale.

A commencer par Joseph Olenghankoy désigné président du CNSA, le Conseil national de suivi de l’accord. Ce dernier n'a pas toléré que le chef du gouvernement ait convoqué un congrès au nom de l'UDPS avant de régler le contentieux qui l'oppose à ce parti.

Olengakhoy n'accepte pas non plus « que Bruno Tshibala crache sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi en le traitant de détourneur de biens publics ».

En effet, à la clôture du congrès qu'il avait initié, le Premier ministre s'était engagé à récupérer le siège de l'UDPS qui, selon des propos de Bruno Tshibala rapportés par Olenghankoy, « avait été acheté avec l'argent du parti ».

L'autre contentieux, c'est le texte de la loi électorale révisée et déjà promulguée. Environ une trentaine de membres du gouvernement issus des différentes tendances de l'opposition n'ont pas reconnu ce texte comme étant celui discuté et adopté au Conseil des ministres. « On ne reconnait plus Tshibala comme étant des nôtres », s'indignent quelques ministres.