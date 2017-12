Madagascar: consultation fructueuse entre le gouvernement et la société civile

Vendredi 29 décembre à la primature de Madagascar s'est tenue une rencontre entre la société civile et le gouvernement. Le but : faire en sorte que les élections présidentielles se tiennent le 25 novembre 2018.

Pour le mouvement citoyen Rohy, c'est une première étape réussie. La consultation a eu lieu à la primature et les membres du gouvernement étaient réceptifs aux propositions de la société civile.

Les deux parties sont tombées d'accord sur un point, les élections présidentielles doivent se tenir le 25 novembre 2018 et le 25 décembre 2018, à un mois d'intervalle, comme le prévoit la Constitution. Le but de cette consultation est de faire en sorte que tous les électeurs se sentent concernés et que cette échéance soit tenue.

Initialement, le gouvernement estimait que ce délai d'un mois imposé par l'article 46 de la Constitution était trop court. Les organisations de la société civile malgache avaient alors fait savoir qu'elles étaient contre une révision de la Constitution à un an de l'élection présidentielle. Une révision qui demanderait un référendum, en plus des élections, ce qui représenterait un coût difficile à supporter pour le pays.

Pour Sahondra Rabenarivo, juriste et membre du SeFaFi, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, on peut éviter ce processus. Selon elle, même si l'actuelle Constitution de Madagascar date de 2010, l'article 46 est lui en vigueur depuis 1960, et il n'a jamais posé de problèmes auparavant. Les consultations entre le gouvernement et la société civiles devraient reprendre en janvier, à un rythme plus soutenu.