Madagascar: des forêts protégées menacées par l'exploitation minière illégale

A Madagascar, des exploitations minières illégales persistent dans les aires protégées de l'est du pays, pointe l'organisation de protection de l'environnement Conservation International Madagascar dans son dernier rapport du mois de décembre. Ces mines artisanales illégales détruisent la biodiversité de ces aires protégées, mais fragilisent aussi les conditions de vie de la population. L'organisation appelle à une intervention des autorités à l'échelle nationale pour mettre fin à la loi du plus fort dans cette zone.

Le Corridor Ankeniheny-Zahamena, dans l'est de Madagascar, et ses 3 800 km2 de forêt humide sont menacés par l'exploitation minière illégale. La découverte de quelques saphirs dans cette région l'année dernière a complètement modifié la vie des habitants. C'est ici que des milliers de mineurs, venus des quatre coins de Madagascar tentent de faire fortune.

Après un survol du Corridor, l'organisation de protection de l'environnement Conservation International Madagascar a pu constater les dégâts causés par ces petites mines artisanales, plus précisément à Bemainty, dans la commune rurale de Didy. « La qualité de l'eau est fortement affectée avec des rivières chargées de sédiments », indique l'organisation dans son rapport. « Des habitations permanentes y ont été construites, suggérant une sédentarisation dans ces forêts », poursuit-elle.

Les autorités et la population locale sont désemparées face aux impacts de la ruée vers le saphir, explique Conservation International Madagascar. Car en plus de la dégradation de l'environnement, la criminalité, la consommation de drogue et l'insécurité ont connu une augmentation sans précédent, d'après le maire de la commune de Didy, qui rapporte notamment le viol et le meurtre d'une adolescente de 16 ans. Un crime qui aurait été commis par un exploitant minier illicite.