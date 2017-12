Sénégal: le maire de Dakar et des dissidents exclus du Parti socialiste

Le maire de Dakar Khalifa Sall a été exclu du Parti socialiste (PS), une formation membre de la coalition présidentielle au sein de laquelle l'élu était en dissidence. Soixante-cinq personnes au total, considérées comme des « dissidents » du PS, ont été mises au ban du parti. Khalifa Sall a été élu député de l'opposition en aout dernier, malgré sa détention depuis mars pour des accusations notamment de détournements de fonds publics.

Les membres exclus, dont Khalifa Sall, font partie des « frondeurs » du PS comme les appelle la presse sénégalaise. Ils sont contre l'appartenance du parti à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du « non » lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall. Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du parti socialiste, déclare : « Le bureau politique décide d’exclure purement et simplement les camarades, dont les noms vont vous être cités, pour actes de violences, indiscipline caractérisée, refus systématique de respecter les règles de démocratie interne ainsi que les décisions et orientations majeures des instances régulières ».

Pour ses partisans, les récents déboires judiciaires du maire de la capitale sénégalaise seraient liés à son statut de dissident. Accusations rejetées par les instances dirigeantes du PS qui estiment que les frondeurs « se sont auto-exclus » et ces membres ne participaient déjà plus depuis longtemps aux activités de la formation politique.

« Le bureau politique, en définitive, se réserve, dès à présent, le droit d’ester en justice contre tout usage sans autorisation des couleurs et symboles du Parti socialiste ou contre toute autre action à son nom », avertit Moussa Bocar Thiam.

Le camp de Khalifa Sall a déposé plainte

Le camp de Khalifa Sall a récemment déposé une plainte contre le secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng, pour «violation des statuts et règlement intérieur» de leur formation, dossier qui devrait être examiné par la justice le 8 janvier prochain.

En détention préventive depuis mars, Khalifa Sall est notamment soupçonné de détournement de fonds publics. Son procès s'est ouvert le 14 décembre et a été renvoyé au 3 janvier.