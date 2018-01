Afrique du Sud: grave sécheresse dans la ville du Cap

En Afrique du Sud, la ville du Cap est touchée par une sévère sécheresse qui dure depuis des mois. Alors que plusieurs quartiers de la ville touristique sont touchés par des coupures d’eau, les autorités ont mis en place de nouvelles régulations, entrées en vigueur ce lundi 1er janvier. Désormais, la consommation d’eau est limitée à 10 500 litres par foyer.

La ville du Cap se prépare déjà à son « Day Zero », le « Jour Zéro » où toutes les réserves d’eau seront à sec. Ce n’est pas un scénario de science-fiction. Le Cap, en effet, pourrait être la première métropole au monde à s’assécher complètement.

Le niveau des barrages est critique. Ceux-ci sont encore remplis à environ 35 %. Mais si le niveau tombe au-dessous de 13 %, il ne sera plus possible d’approvisionner la ville en eau. Du coup, les autorités se préparent. Le jour où les robinets ne couleront plus, la police et l’armée seront déployées pour approvisionner 200 points d’eau à travers Le Cap.

Quatre centrales de désalinisation doivent ouvrir prochainement

Cela fait des mois que les habitants sont incités à économiser l’eau autant que possible et les touristes qui sont nombreux à visiter la ville à cette période de l’année, sont également prévenus. Désormais, la consommation d’eau est limitée à 10 500 litres par foyer. Les contrevenants verront leur domicile équipé d’un matériel de contrôle automatique.

La ville du Cap s’est aussi lancée dans plusieurs projets pour tenter de produire 200 millions de litres d’eau supplémentaires d’ici février. Quatre centrales de désalinisation doivent notamment ouvrir prochainement.