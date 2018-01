Présumée «tentative de déstabilisation» du Burkina Faso: l'enquête se poursuit

Au Burkina Faso, l'enquête sur la présumée « tentative de déstabilisation » du pays se poursuit. Depuis l'interpellation de l'ex-ministre de la Sécurité sous la transition, plusieurs personnes ont été entendues et une perquisition a été menée au siège du centre dirigé par le colonel Auguste Barry.

Depuis l'interpellation du colonel Auguste Barry, rien ne filtre véritablement au niveau de l'enquête sur cette affaire de « tentative de déstabilisation » du pays. Plusieurs personnes on été entendues par la gendarmerie. Le colonel Serge Alain Ouedraogo, ex-chef d'état-major adjoint de la gendarmerie a été auditionné, mais à titre de témoin, selon une source proche du dossier. Il es rentré chez lui après son audition.

Paix et sécurité

Le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité du colonel Barry a été perquisitionné. Un centre pourtant présenté comme un laboratoire d'idée et de savoir au service de la paix et de la sécurité régionale. Les noms de plusieurs personnes sont citées dans cette affaire, mais, pour le moment, pas de communication officielle.

Inquiétudes

Plusieurs responsables d'organisation de la société civile qui ont soutenu le gouvernement de la transition durant ses multiples crises avec l'ex-régiment de sécurité présidentielle (RSP) se disent inquiets de la suite de cette affaire.

« Nous ne sommes pas convoqués, mais on entend dire que ceux qui étaient proches du Premier ministre Yacouba Isaac Zida ne sont pas l'abri d'une convocation » nous a confié un membre du M21.