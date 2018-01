Tension entre le Maroc et le Front Polisario: la Minurso mobilisée

Des regains de tension, il y en a régulièrement. Et je crois que chacun, protagoniste, voudrait sortir de cet immobilisme actuel. Il y a effectivement des provocations de part et d’autre un peu pour attirer l’attention de la communauté internationale sur cet immobilisme. Derrière cette gesticulation et ces bruits de bottes, il y a une volonté pour chacun des protagonistes de sortir du conflit sans savoir comment en sortir. On est une fois de plus devant un regain de tension, mais aussi une démonstration de force, c’est-à-dire que le Front Polisario menace de reprendre des armes. Je crois qu’on ne veut pas prendre cette position au sérieux. D’un autre côté, le Maroc parle de provocation. On tourne en rond et qu’on aurait besoin, aujourd’hui, justement de négociations franches, réelles sous l’égide des Nations unies.