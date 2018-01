Madagascar met en place son dispositif face à l’arrivée de la tempête Ava

Madagascar est la cible d'une forte tempête tropicale. Baptisée Ava, la tempête pourrait s'intensifier en cyclone lors de son arrivée sur les côtes est et nord-est de la Grande Ile dans la matinée de ce vendredi 5 janvier, d'après les prévisions de la direction générale de la météorologie de Madagascar. Elle longera ensuite la côte est avant de sortir en mer par Vatovavy Fitovinany dans la nuit du 6 janvier. Les autorités appellent la population à la vigilance.

L'alerte rouge « avis de danger imminent » a été déclenchée jeudi dans trois régions : Analanjirofo sur la côte nord-est, Atsinanana, sur la côte est et Alaotra Mangoro à l'est, dans les terres.

Depuis hier, le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a demandé à la population de ne plus s'aventurer en mer entre Antalaha et Tamatave. C'est à proximité de cette grande ville de la côte est que la tempête Ava fera son entrée.

Pour l'heure, elle génère des vents moyens de 105 km/h et des rafales allant jusqu'à 140 km/h. Onze autres régions sont en alerte jaune « avis de menace ». Parmi elles, la région d'Antananarivo. De fortes pluies sont attendues dans ces zones.

Jeudi et mercredi, les experts du BNGRC se sont réunis pour mettre en place un dispositif de prévention. Dans chaque région des points d'évacuation et de rassemblement en hauteur ont été mis en place.

Trois équipes du BNGRC ont été envoyées dans les villes les plus à risques pour épauler les autorités locales : à Fenerive Est, Manakara et Brickaville. Dans cette dernière localité, une évacuation de prévention a déjà eu lieu.

Une équipe doit aussi se rendre à Maroantsetra, au nord-est. Une ville qui a déjà été fortement touchée par le cyclone Enawo il y a à peine un an.