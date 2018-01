Burkina: polémique sur la création d'un haut conseil pour le dialogue social

Au Burkina Faso, le gouvernement vient de créer un haut conseil du dialogue social, une instance chargée d'analyser les préoccupations sociales en vue de leur apporter des réponses. Face aux nombreuses revendications des travailleurs, le président Roch Marc Christian Kaboré avait annoncé la création de cette structure qui entamera les discussions avec les partenaires sociaux pour apaiser le front social. Mais certains responsables syndicaux considèrent que ce haut conseil du dialogue pourrait être un instrument de diversion face à leurs revendications.

Le haut conseil du dialogue social n'est pas encore officiellement installé, mais il est déjà décrié par les organisations syndicales. Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale du travail au Burkina Faso, dénonce le processus de mise en place de cette nouvelle institution.

« Ce haut conseil viole la légalité. D’autant que la convention 98 de l’OIT [l’Organisation internationale du travail], qui donne droit d’organisation et de négociation collective, et qui a été ratifiée par notre pays, dit bien que pour avoir un haut conseil du dialogue social il faut qu’il y ait des élections professionnelles », souligne-t-il.

« Le deuxième aspect, c’est que, s’il n’y a pas d’élections professionnelles, on peut le faire par consensus. Là aussi, le deuxième cas a été violé. Ce n’est pas l’unité d’action syndicale qui a proposé des représentants pour ce haut conseil. Mieux, nous avons dit que s’il y a un haut conseil du dialogue social, il faut que ce soit du bénévolat. »

Pour les responsables syndicaux, il existe déjà de nombreux cadres de dialogue entre le gouvernement et se partenaires sociaux. Windyam Zongo, le secrétaire général du syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche, estime qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la bonne gouvernance.

« On n’a même pas besoin d‘une multitude d’institutions pour gérer un pays. Si la gouvernance est bonne, on n’a pas besoin de créer autant d’institutions dans notre nation. »

Le service d'information du gouvernement annonce une conférence de presse du ministre burkinabè de la Fonction publique lundi pour donner des précisions sur la création de ce haut conseil pour le dialogue social.

