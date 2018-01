[Reportage] RDC: les habitants de Kinshasa sous le choc après les pluies diluviennes

Des pluies diluviennes ont provoqué encore des inondations dans certains quartiers de Kinshasa ce dimanche matin. Un enfant a été tué dans la commune de Mont-Ngafula après que le mur d'une maison se soit écroulé. Dans les quartiers Mfinda et Manega dans la Commune de Ngaliema, où 13 personnes ont été tuées dans les éboulements causés par les pluies de jeudi, les habitants sont encore sous le choc.

Milieu d’après-midi à Mfinda, la pluie vient de se terminer et Mireille est toute trempée. Elle et beaucoup d’autres habitants de ce quartier n’ont pas pris le risque de rester dans leur maison pendant l’averse.

Pendant qu’il pleuvait, Mireille a creusé devant chez elle un canal pour évacuer l’eau de pluie : « Pendant ce temps, on était dehors. Parce qu’on est en train de souffrir, je ne sais pas comment l’expliquer ».

Tout aussi trempé, Yannick, bêche à la main, a travaillé sous la pluie pendant trois heures. Il dit ne pas vouloir mourir dans un éboulement, comme ses trois voisins, jeudi dernier : « Les gens meurent, comme ça. Vous êtes avec lui le soir, et après le matin, après la pluie, les gens meurent. Ça me fait mal. Ça me fait très mal ».

L'inquiétude des habitants de Kinshasa face aux pluies persistantes: écoutez le reportage de notre correspondant Patient Ligodi

A dix minutes de là, dans le quartier Manenga, après cette pluie, Mutumba pense à l’érosion qui grignote le terrain qui se trouve à 100 mètres de chez lui. Il est en colère et renvoie toute la responsabilité à l’Etat : « Je suis en colère, il y a eu mort d’homme. Cette histoire est connue par le gouvernement. C’était une avenue, ce n’était pas un ruisseau ».

Quand la pluie de ce matin a commencé, craignant le pire, certains ont préféré s’abriter dans le quartier avoisinant.